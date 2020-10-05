2020/10/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور البارزاني ينقل صورة الكرد إلى المتلقّي العربي – نجاح هيفو ثلاثة أعوامٍ مرّت على تجربة استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق.ثلاثُة أعوام والنزاع الكرديّ مع الحكومةِ الفيدراليّة في بغداد، يتطوّر ولا يُحلّ.ثلاثةُ أعوام والخلافات القائمة بين الجانبين هي ذاتها.ثلاثة أعوام ولا تزال تجربة استفتاء استقلال الإقليم الكردي غير خاضعة للنقد ولدراسةِ العوامل […]

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