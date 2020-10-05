2020/10/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبّاط جيش العراق المنقذون لدمشق بحرب الجولان وسيناء : حرب تشرين 1973 شرف العرب وموقف التطبيع فاشل بغداد – رحيم الشمري مازال الضباط العراقيون المشاركون بحرب تشرين 1973 “حرب أكتوبر او رمضان او گيبور” على قيد الحياة ، وشهادتهم بالتاريخ تحفر بانقاذ دمشق وتحرير ثلث ارضي الجولان السورية وكامل سيناء المصرية ، وما حصل من […]

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