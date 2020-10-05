2020/10/05 | 21:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انتقت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين ، اعتماد الحكومة على الاقتراض عملية الاقراض التي ستؤدي الى اعلان افلاس البلد خلال ستة اشهر”.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة المالية بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لمواد قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب في 2462020 وحدد مدة 60 يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، جاء تقديم مشروع قانون اقتراض اخر مفاجئا من جهة اظهار عمل الوزارة كأنه مقتصر على الاقتراض.

وترى اللجنة ان استمرار اعتماد العراق على الاقتراض فقط سيؤدي الى اعلان افلاس البلد خلال ستة اشهر من الان ممايطرح تساؤلات مشروعة من بينها، ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل؟ وماذا لو انخفضت اسعار النفط اكثر مما عليه هي الان؟

وتعبر اللجنة المالية عن اسفها الشديد من محاولة الحكومة رمي الكرة في ساحة مجلس النواب وتخييره بين الموافقه على عملية اقتراض سيؤدي للتهلكة قريباً عبر افلاس البلاد وما ستجره من نتائج ستتحملها الاجيال القادمة وبين تصريحات ومواقف تحاول الضغط على اللجنة والسلطة التشريعية عموما مفادها” انه لا رواتب بدون مصادقة مجلس النواب على ذلك الاقتراض” لاحراج المجلس وخلط الاوراق.

ونود التأكيد لجميع ابناء الشعب العراقي بان مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية كونها من واجبات الحكومة ومن صلب التزاماتها امام شعبها وان اي محاولة لالقاء المسؤولية على عاتق مجلس النواب يمثل تنصلا من الحكومة عن تلك المسؤولية و الالتزامات الواجب القيام بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنتقد الحكومة : الاقتراض سيؤدي الى افلاس البلد خلال ستة اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنتقد الحكومة : الاقتراض سيؤدي الى افلاس البلد خلال ستة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).