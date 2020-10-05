مستشار الأمن القومي السيد قاسم الاعرجي يلتقي بالمستشار الخاص كريم خان

2020/10/05 | 21:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد التقى اليوم 2020/10/5 مستشار الأمن القومي السيد قاسم الاعرجي المستشار الخاص كريم خان في العاصمة بغداد لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مستشارية الأمن الوطني والفريق الأممي في مجال جمع الأدلة وحفظها وفي دعم المجتمعات العراقية التي عانت من جرائم تنظيم داعش.وتاتي هذه الخطوة في …

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