اجراء عملية جراحية نادرة في كركوك

2020/10/05 | 21:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور نبيل حمدي بوشناق مدير عام صحة كركوك اليوم الاثنين عن نجاح فريق طبي متخصص من اجراء عملية جراحية نادرة وذلك بإجراء عملية تشريح الرقبة الانتقائي لمريضة مصابة بسرطان الغدة الدرقية عمرها 33 سنة .

وفي هذا السياق اشار الدكتور كيلان قادر مدير مستشفی آزادي التعليمي في كركوك الى ان العملية الجراحية اجريت من قبل فريق طبي متخصص بإشراف الدكتور حازم صادق الجاف استشاري الجراحة العامة والدكتور تونجاي نامق استشاري جراحة الانف والاذن والحنجرة والدكتورة هناء طالبة بورد جراحة عامة والدكتور اسماعيل يوسف طبيب التخدير وكل من مساعدي التخدير و الملاكات التمريضية خوزكة زرار ونياز رضا وهوشيار علي وهونر اسماعيل .

واوضح الدكتور حازم صادق الجاف استشاري الجراحة العامة والطبيب المشرف على العملية الجراحية ان المريضة كانت تعاني من سرطان الغدة الدرقية الحليمي المنتشر الى العقد اللمفاوية في الجهة اليمنى من الرقبة وبعد اجراء كافة الفحوصات السريرية والمختبرية والاشعة والسونار، تم اجراء عملية جراحية لها وتمت فيها عملية تشريح الرقبة الانتقائي للمستويات الثاني والثالث والرابع والخامس حيث تم ازالة كل من العقد اللمفاوية والدهون في المستويات المذكورة دون المساس بالأوعية الدموية والاعصاب وهذه العملية الجراحية تعتبر من العمليات المعقدة والنادرة وتكللت بالنجاح والمريضة بصحة جيدة بعد العملية الجراحية.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك‌

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