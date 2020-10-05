وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات يجتمعان في ألمانيا يوم الثلاثاء

2020/10/05 | 21:06 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس (رويترز) - قالت هيئة البث الإسرائيلي على موقعها على الإنترنت يوم الاثنين إن وزيري خارجية إسرائيل والإمارات يعتزمان الاجتماع في ألمانيا يوم الثلاثاء.إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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