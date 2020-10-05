2020/10/05 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على عائلة داعشية تسللت من الحدود مع سوريا.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استنهاضا لواجباتها في مراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا وبالتنسيق مع قسم استخبارات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وفصيل استطلاع لواء ٦٦ من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية في المنطقة المحاذية لجبل سنجار في نينوى وبمساعدة المهربين”.

واضافت ان “العائلة معروفة بأن لديها اثنين من ابنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم اثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار، وقد تم تسليم العائلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها”.

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