فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة “جبار” على يوتيوب

2020/10/05 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي ، خلال الساعات القليلة الماضية أغنية جديد بعنوان “جبار”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .وتعاون “الجسمي” في أغنية “جبار” مع الشاعر الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر م.جاسم محمد، وهي أغنية بإيقاع إماراتي ممزوج […]

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