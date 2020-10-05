الإصابات بكورونا تتفاقم في سوريا.. والنظام

2020/10/05 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في "مناطق النظام" في سوريا وصل إلى 33850 مصاب، فيما توفي أكثر من 1800 شخص نتيجة الفيروس.

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