بالصور.. طالباني يشارك بجلسة برلمان كوردستان

2020/10/05 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وذلك لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وعدد من الملفات المهمة.

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بعدسة: ازي عمر‌

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