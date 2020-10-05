بسبب حكومة الكاظمي… تحذيرات من انهيار “سلة الخبز” في ديالى

2020/10/05 | 21:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

حذر مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، من انهيار سلة سلة الخبز في المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العظيم تمثل سلة الخبز في ديالى باعتباره الاكثر انتاجا لمحصول الحنطة نظرا لمساحتها الكبيرة ونجاح زراعة اصناف مميزة منه على مدى عقود على نحو شكلت مصدر مهم لتسويق الحنطة على مستوى المحافظة”.

واضاف، ان “70% من مزارعي العظيم لم يستلموا حتى الان حقوقهم المالية عن تسوي عشرات الاف من محصول الحنطة قرب دخول موسم الزراعة حيز التنفيذ لافتا الى ان المزارعين يعانون من تراكم الديون وعدم قدرتهم على شراء الاسمدة ودفع اجور ماكنات الحراثة ما يعني انهيار الزراعة في سلة الخبز مؤكدا بان مايحدث تتحمله وزرها الحكومة التي كان عليها الايفاء بالتزاماتها للمزارعين كونهم يمثلون اهم القطاعات التي تؤمن الامن الغذائي للبلاد وتوفر محصول بالغ الاهمية”.

ويطلق على العظيم سلة خبز ديالى بسبب غزارة انتاجها من محصول الحنطة والذي يتميز بجودته العالية نظرا للاصناف العالية التي تزرع كل عام.



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