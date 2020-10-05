2020/10/05 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير المالية علي علاوي عن فقدان مئتين وخمسين مليار دولار سرقت من العراق منذ العام الفين وثلاثة.

وأكد علاوي ان بوصلة الاقتصاد العراقي يجب ان تتغير باتجاه العمل الحر وليس الاعتماد على العمل في القطاع الحكومي، موضحا ان ادارة موارد الدولة يجب ان تكون بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل تدريجي، لان القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة جدا.

وأضاف علاوي ان ايرادات العراق من المنافذ الحدودية هي اقل من واحد بالمئة بسبب الاستثناءات الكبيرة والاعفاءات الممنوحة، مشيرا الى ان القرارات الرئيسة التي تؤثر في الاقتصاد غالبيتـــُـها مسيسة وتتعلق بالعلاقات الاقتصادية للأحزاب مع الاطراف التي يمكن ان تساعدها في اداءِ عملها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن فقدان 250 مليار دولار سرقت من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن فقدان 250 مليار دولار سرقت من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).