2020/10/05 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مركز جنيف للعدالة الدولية إن ممثلي السلطات الحكومية في العراق سيكونون في مواجهة لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري للإجابة عن أسئلتها بشأن مصير المخفيين والمغيبين قسرياً في العراق.

واتهم المركز الحقوقي الجهات المعنية بمحاولة التملّص من ذلك متذرعةً بأن الوفد مُصاب بفيروس كورونا، مع أنّ اللقاء يتمّ عبر الإنترنيت، وطلبت تأجيله الى موعد آخر في عام الفين وواحد وعشرين.

وأضاف مركز جنيف أنه وثـــَّـق ما قامت به الميليشيات التي اقتادت الآلافَ من الأبرياء الهاربين من داعش والذين تمّ إعدامُ المئاتِ منهم وتغييبُ الآلاف.

وأشار إلى حجم ِ المعاناة والظلم الذي حلّ بعوائل المغيبين، والإهمال المتًعمّد لأوضاعهم وما يواجهونه من تهديداتٍ.

#Iraq continues to falsely claim that only demonstrators inciting violence have been arrested.

What threats and dangers are posed by sixth-grade pupils?#GICJ demands #justice and accountability for the Iraqi people.

Read GICJ report: https://t.co/s73vOmzgn2 pic.twitter.com/XjFMASFcYg

— GICJ (@Geneva4Justice) October 5, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز جنيف للعدالة الدولية: السلطات في العراق سيواجهون لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز جنيف للعدالة الدولية: السلطات في العراق سيواجهون لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).