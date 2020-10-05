ماليخوليا تصدير الثورة وتحدي المعارضين - عادل حبه

2020/10/05 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه الكاتب الإيراني منصور فرهنگموقع ايران-امروزترجمة وتلخيص عادل حبهشهد القرن العشرون أربع ثورات في روسيا والصين وكوبا وإيران.



تمثل الثورة تغييرات هيكلية وقيمية في الحكم، ونقل السلطة في البلاد إلى النشطاء المناهضين للنظام السابق.



يعرّف بعض المراقبين ظاهرة الثورة ذاتياً، ويعتبرون أن طبيعتها إيجابية وتفتح الطريق أمام التغيير.



لذلك فإذا ما كانت لهذه الأحداث عواقب مدمرة، فيضفى عليها صفة ا ......





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