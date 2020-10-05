أربعة أسباب لأهمية دراسة الثورة الروسية - سيد صديق

2020/10/05 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_صديق ترجمة سيد صديقكانت المرة الأولى التي يستحوذ فيها العمال على سلطة الدولةفي أكتوبر 1917، تمادت الطبقة العاملة في روسيا إلى أبعد مِمَّا بَلَغَته أيُّ طبقةٍ عاملة قبل ذلك أو مذاك الحين، إذ استولَت على السلطة السياسية من أيدي الحكومة الرأسمالية وحلَّت محلها بسيطرةٍ من العمال ولأجلهم.قام هذا الشكل الجديد للحكومة على السوفييتات، أو مجالس العمال.



كانت هذه السوفييتات جهازًا تمثيليًا مخت ......





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