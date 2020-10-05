الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش شمال شرق ديالى

2020/10/05 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أحبطت قوات اللواء 110 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، هجوماً لفلول داعش الإرهابي شمال شرق ديالى.

وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي قامت بإطلاق مقذوفات من هاون محمل في عجلة على قرية المعدان في أطراف ناحية السعدية، مبينا أن منطقة الإطلاقات المعادية بعيدة عن أماكن انفتاح القطعات".

وأضاف، أن قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي ردت على العجلة بنيران المدفعية ولاذت المجموعة الإرهابية بالفرار، مبينا أنه لا توجد أية خسائر بشرية".

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