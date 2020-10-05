التعليم العالي تعلن تضامنها مع اليوم العالمي للمعلم لما يمثل من ركيزة كبرى لبناء المجتمع

2020/10/05 | 21:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي ان المعلم يمثل ركيزة كبرى في بناء المجتمعات وتطويرها وإصلاح مؤسساتها .

وقالت الوزارة في بيان الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تلقت “خبر برس” نسخة منه:”انسجاما مع اليوم العالمي للمعلمين نعرب عن دعمنا وتقديرنا لهذه الشريحة المهمة التي تهب الأجيال علما وأخلاقا ومضامين رفيعة وترتبط بها ذاكرة الوجود الثقافي ارتباطا مستديما”.

واضاف البيان :”وبهذه المناسبة الفاضلة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تضامنها مع هذا اليوم العالمي الذي تتبناه المنظمات الدولية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو إيمانا منها بأن المعلم يمثل ركيزة كبرى في بناء المجتمعات وتطويرها وإصلاح مؤسساتها التي تتعاقب عليها أجيال تخرجوا من حاضنة التربية والتعليم”.

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