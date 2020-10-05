ترامب يعلن مغادرة مركز “والتر ريد” الطبي

2020/10/05 | 21:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” يوم الاثنين، أنه سيغادر مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في السادسة والنصف مساء اليوم (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرنيتش).

وأضاف ترامب: “شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد..



لا تدعها تسيطر على حياتك..



لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا..



أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!”.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M.



Feeling really good! Don’t be afraid of Covid.



Don’t let it dominate your life.



We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge.



I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وعلق الرئيس الأمريكي في تغريدة ثانية على الانتقادات التي وجهت له بعد الجولة التي قام بها يوم الأحد على متن سيارته، حيث قال: “يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكرا للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم.



لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام وقح !!!”.

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