2020/10/05 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء للنبأ: المحافظة لم تستلم تخصيصات الاربعينية ونعتمد على جهودنا الذاتية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء للنبأ: المحافظة لم تستلم تخصيصات الاربعينية ونعتمد على جهودنا الذاتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).