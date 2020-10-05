تسريب فيديو للشخص الذي أوقف الدراجة الهوائية المفخخة في الفلوجة

2020/10/05 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رصدت كاميرات المراقبة، الاثنين، تفاصيل التفجير الذي استهدف قضاء الفلوجة بواسطة دراجة هوائية.



واظهر التصوير الذي حصل عليه "ناس"، (5 تشرين الاول 2020)، قيام احد الاشخاص بايقاف دراجة هوائية في شارع 40 بقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وبعد دقائق انفجرت الدراجة، مخلفة اصابة احد منتسبي الشرطة، والحاق اضرار مادية لاحدى العجلات المدنية وتحطيم واجهات عدد من المحال التجارية القريبة من الحادث.

وعلق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، على الانفجار الذي وقع في مدينة الفلوجة، معتبرا أنه "إرهاب سياسي".

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعها "ناس"، (5 تشرين الاول 2020)، أنه "إرهاب سياسي واضح ومقصود وراء انفجار دراجة هوائية في الفلوجة"، مضيفا "خابوا وخسئوا، فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء".

إرهاب سياسي واضح ومقصود وراء انفجار دراجة هوائية في الفلوجة.خابوا وخسئوا، فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء .

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) October 5, 2020

وكشف مصدر محلي، الاثنين، عن وقوع انفجار في مدينة الفلوجة، ادى الى اصابة خمسة اشخاص بجروح.

وقال المصدر لـ "ناس"، إن " دراجة نارية انفجرت أمام كافتريا الشام مستهدفة دورية للشرطة، ما ادى الى اصابة خمسة اشخاص بينهم عناصر شرطة وحدوث اضرار مادية".

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