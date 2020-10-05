المتحدث باسمه: الكاظمي وقع العشرات من طلبات المواطنين بالناصرية ولا صحة لـ’’فبركات’’ المغرضين

2020/10/05 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

@MAKadhimi

وقّع العشرات من طلبات المواطنين خلال زيارته اليوم إلى الناصرية وتابعها شخصيًا مع الوزراء المعنيّين، بشكلٍ فوري، وحَمَلَ معه عشرات أخرى إلى بغداد تستوجب إجراءات أكثر، وهي محل إهتمام وحرص ومسؤولية.



ولا صحة بتاتًا ل "فبركات" بعض المغرضين.

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