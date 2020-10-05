أمر وزاري جديد بتوزيع خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد

2020/10/05 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، الاثنين، أمرا وزاريا جديدا بتوزيع خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد، (الدور الاول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2018 - 2019 الدورين الاول والثاني والتكميلي للدارسة الصباحية والمسائية.

ونص الامر الوزاري الصادر من الصحة على توزيع خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد (الدور الاول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2018 - 2019 الدورين الاول والثاني والتكميلي للدارسة الصباحية والمسائية والمرفقة اسماءهم في الرابط ادناه في الدوائر المؤشرة ازاء كل منهم استنادا لاحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته مع مراعاة اقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم.

وأشار الامر الى انه لا تحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وتشمل خريجي كلية التمريض المدرجة اسماءهم للعمل بصفة ممرض جامعي مدرب وخريجي معاهد التمريض والقبالة والتوليد المدرجة اسماءهم للعمل بصفة ممرضة ماهرة متدربة وقابلة ماهرة متدربة.

للدخول الى الاسماء انقر هــنــا

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