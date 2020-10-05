في حديث لـ ’ناس ’: ماهي المهمّة التي تنتظر نشأت أكرم في نادي الديوانية؟

2020/10/05 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انشغل الجمهور الرياضي العراقي بتبادل ’التحايا’ عبر فيسبوك، الذي جرى صباح اليوم بين نجم وسط المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.

وكتب أحد متابعي الكابتن نشأت تعليقاً قال فيه إن "أكرم يستعد لتمثيل الديوانية" ليرد نشأت بأنه ينتظر اتصالاً من العنكوشي، لينشر الأخير في وقت لاحق صورة للتعليق والرد، مؤكداً ان "العرض مفتوح لأبو شمم".



وحول المهمة التي قد يتولاها مايسترو الوسط في نادي الديوانية، تحدث "ناس" إلى رئيس النادي حسين العنكوشي، الذي أكد أنه "سيبادر شخصياً إلى الإتصال بالكابتن أكرم".

وبشأن ما إذا كان نشأت مرشحاً لتدريب الأحمر، قال العنكوشي "لا أعتقد أننا نتحدث هنا عن مدرب للنادي، لكن مواقع كثيرة مفتوحة وتحتاج كفاءة بحجم نشأت أكرم، نتحدث مثلاً عن أن يكون جزءاً من الكادر التدريبي بشكل عام، جزءاً من الكادر الفني، مستشاراً، أو مديراً تنفيذياً، نشأت أكرم يشرفنا بالتأكيد".

وتابع "سأتصل به شخصياً بكل ود، وسنتفق بالتأكيد".

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