وزارة النقل: ٨٥٠ حافلة وباص كبير في محور طريق بغداد- كربلاء لخدمة الزائرين

2020/10/05 | 22:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد الوكيل الاداري لوزارة النقل ورئيس غرفة عمليات النقل سلمان البهادلي ان ٨٥٠ حافلة وباص كبير تعمل في محور كربلاء- بغداد لنقل الزائرين.

وقال البهادلي لـ/المعلومة/، أنه “تم زج ٨٥٠ حافلة وباص من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في ساحة الجمالية على طريق كربلاء – بغداد لنقل وخدمة زوار الاربعين مع تهيئة ٢٣ قطارا لنقل الزائرين من بغداد والمناطق الجنوبية الى كربلاء المقدسة”.

وأضاف ان “مركبات النقل البري والخدمات اللوجستية وصلت الى محور الابراهيمية على طريق الهندية، مع تكامل عمل تشكيلات الوزارة لتحقيق انسيابية عالية لحركة الحافلات داخل وخارج قطوعات المدينة مع تواجد مفارز الوزارة في قطوعات كربلاء”، مؤكدا اشراك حافلات الطابق الواحد والطابقين التابعات الى قسم الوفود والشخصيات بنقل الزائرين.



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