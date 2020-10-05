الاقتصاد النيابية: اللجوء إلى الاحتياط المالي للبنك المركزي في تمويل الرواتب خطورته كبيرة

2020/10/05 | 22:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهامات مستمرة لوزارة المالية بفشلها في التعامل مع الأزمة بغداد- وعد الشمري: حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاثنين، من خطورة اللجوء إلى احتياط البنك المركزي في تأمين رواتب الموظفين، متهمة وزارة المالية بعدم امتلاكها خطة واضحة للتعامل مع الأزمة، منتقدة ما أسمته استمرار التعكز على “القروض”.وقال عضو اللجنة النائب عطوان العطواني في حديث ...

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