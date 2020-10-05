السفارة الأرمينية في بغداد: حربنا مع أذربيجان ليست دينية ولا عرقية ولا نحارب بأسلحة اسرائيلية

2020/10/05 | 22:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ردها على دعوة دبلوماسية آذرية بالتضامن الإسلامي..الصباح الجديد-متابعة ردت السفارة الارمينية في بغداد امس الاثنين، على تصريحات القائم باعمال السفارة الأذربيجانية حول العمليات العسكرية على جمهورية ارتساخ، فيما اشارت الى ان حربنا ليست دينية ولا عرقية.وقالت السفارة في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه: “طلب القائم باعمال السفارة الأذربيجانية في بغداد ...

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