بارزاني: عدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع بغداد وراء تدهور أوضاع الإقليم الاقتصادية

2020/10/05 | 22:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على حكومته السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي كشف رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على حكومته، مشيراَ الى ان عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة مع الحكومة الاتحادية كان وراء تدهور الاوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان.وقال مسرور بارزاني في تقرير قدمه ...

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