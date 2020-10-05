تلفزيون: التحالف بقيادة السعودية يقول إنه أحبط هجوما للحوثيين جنوب البحر الأحمر

2020/10/05 | 22:07 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة (رويترز) - ذكرت قناة العربية المملوكة لسعوديين يوم الاثنين أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن أحبط ”هجوما إرهابيا وشيكا“ للحوثيين في جنوب البحر الأحمر.وأضافت العربية أن التحالف اكتشف ودمر زورقا ملغوما ومسيرا عن بعد قرب الصليف في اليمن.تغطية صحفية نيرة عبد الله وعمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

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