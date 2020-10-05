وضع حجر الاساس لملعب نموذجي في السليمانية

2020/10/05 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يتم يوم الخميس، وضع حجر الاساس لملعب جديد في مدينة السليمانية.

وافاد مراسلنا، ان مراسيم خاصة ستقام يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة وضع حجر الاساس لملعب جديد لنادي نوروز في السليمانية.

واضاف: ان تصميم الملعب الجديد يعد نموذجيا وفق تصاميم الملاعب الانكليزية، لافتا الى ان الملعب سيتسع لاكثر من 12 الف متفرج.

واكد ان انجاز المشروع يستغرق نحو عامين.

PUKmedia القسم الرياضي/ خاص‌

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