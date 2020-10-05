مسؤول كبير بالصحة يوجه نداء الى الحكومة

2020/10/05 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، نداء دعا فيه الى استثناء دوائر الصحة من تأخير الرواتب لما له من اثر على حياة المرضى.

وقال الحجامي في تدوينة عنونها بـ " تأخير دفع الرواتب و أثره في حياة المرضىٰ، و وجوب استثناء دوائر الصحة منه" أن "تأخير دفع الرواتب ظاهرة متكررة تحصل باستمرار و الجميع يتناولها من ناحية تأثيراتها السلبية الكبيرة في الحياة المعيشية للموظفين، ورغم كون هذا الجانب مهم جدا و لكن هناك جانب آخر مهم جداً لا يتناوله احد و هذا الجانب له مساس كبير بحياة المرضى، فمن المعروف ان مفردات الموازنة التشغيلية مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالرواتب و تدفع معها، ورغم ان تلك التخصيصات لا تفي بالغرض ولكن مع ذلك لها مساس كبير بأرواح الناس"

واوضح الحجامي ان هناك "امور كثيرة مهمة جداً متوقفة على تلك التخصيصات و من أمثلتها:

⁃ شراء الاوكسجين الطبي يوميا.

⁃ شراء الكثير من الادوية المهمة و المنقذة للحياة.

⁃ شراء احتياجات العمليات الجراحية المختلفة.

⁃ شراء المواد المختبرية و الشعاعية المختلفة.

⁃ شراء مواد الغسيل الكلوي.

⁃ وقود سيارات الاسعاف و تصليحها و إدامتها.

⁃ دفع اجور العمال اليوميين والذين بعضهم يترك العمل عند تأخر دفع اجوره مما ينعكس سلبا على مستوى النظافة في المستشفيات و المراكز الصحية و التخصصية.

⁃ شراء مواد طب الاسنان و تصليح الاجهزة.

⁃ صيانة المباني بشكل مستمر والكهرباء و شبكات الصرف الصحي و الماء و ماشابه ذلك.

⁃ شراء عدد الوقاية للعاملين و خصوصا ما يتعلق بفايروس كورونا و المعقمات و المطهرات".

وتابع الحجامي بالقول "والقائمة طويلة جدا لا اريد الخوض فيها اكثر مراعاة ً للاختصار."

واكمل "وفي ضوء كل ما ذكرت و ما لم اذكر يتوجب على السادة المختصين استثناء رواتب دوائر الصحة و تخصيصاتها من اي تأخير او استقطاع."

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