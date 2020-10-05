2020/10/05 | 22:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت دائرة البعثات / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن توفر 50 منحة دراسية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة التون باش”.

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