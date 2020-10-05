بـ16 مليون يورو.. اشبيلية الاسباني يعزز صفوفه بلاعب عربي

2020/10/05 | 22:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق لضم الجناح المغربي أسامة الإدريسي من نادي أزد ألكمار الهولندي.

وقال النادي الأندلسي في بيان: “توصل إشبيلية وألكمار إلى اتفاق بشأن انتقال الجناح أسامة الإدريسي إلى الفريق الإسباني حتى عام 2025″، دون أن يكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 16 مليون يورو.

🚨 Oussama Idrissi: velocidad, desborde y gol para el #SevillaFC.



🙌👌⚽️#vamosmiSevilla #WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2020

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الدولي المغربي، للفحوصات الطبية في وقت لاحق قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

وسيكون الإدريسي المولود في هولندا، اللاعب العربي والمغربي الرابع في تشكيلة نادي إشبيلية، الذي يضم في صفوفه حاليا، الثلاثي المغربي، حارس المرمى ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصيري، والجناح منير الحدادي.

وكان الإدريسي البالغ عمره 24 عاما، انضم لألكمار في العام 2018 قادما من نادي غرونيغن، وخاض مع الفريق 98 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وقدم لزملائه 25 تمريرة حاسمة.

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