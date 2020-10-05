إعلان عطلة لسبعة ايام للموظفين الايزيديين

2020/10/05 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل اعلنت المديرية العامة لشؤون الأيزيدية في اربيل عن عطلة لسبعة ايام للموظفين الايزيديين، وهي عطلة خاصة بعيد جماعية لالش خيري بوزاني، مدير المديرية العامة لشؤون الايزيدية في اربيل صرح لــ “ايزيدي24” بأن “العطلة ستبدأ من 6 اكتوبر وحتى 13 وتشمل الموظفين الايزيديين فقط اسوة بالاعوام السابقة”.عيد الجماعية من اكبر واطول اعياد …

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