2020/10/05 | 22:21 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا واميركا وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في قره باغ بأسرع وقت ممكن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/05 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

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