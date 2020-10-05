محدث.. النفط يقفز 6% عند التسوية لأول مرة بـ3 جلسات

2020/10/05 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 6 بالمائة لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بتصريحات إيجابية من أطباء الرئيس الأمريكي

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