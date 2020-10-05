ترامب: أشعر بحالة جيدة وسأغادر المستشفى اليوم

2020/10/05 | 22:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحالة جيدة للغاية، مشيراً إلى أنه سوف يغادر المستشفى في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

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