الحشد الشعبي: غرفة عملياتنا ستبقى قائمة حتى عودة اخر زائر من كربلاء المقدسة

2020/10/05 | 22:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ياسر حسين، الاثنين أن، غرفة عمليات الحشد لزيارة الأربعين ستبقى حتى عودة اخر زائر من كربلاء، لافتا الى ان أمن الحشد منتشر في جميع سيطرات محافظة كربلاء لحماية الزائرين والتعامل مع أي طارئ.

وقال حسين في تصريح اورده موقع الحشد الشعبي وتابعته /المعلومة/، ان “هيئة الحشد الشعبي عملت منذ مطلع شهر صفر المظفر دأبت لوضع الترتيب للإسهام بحماية زوار الأربعين وخدمتهم، فضلا عن تسهيل دخولهم وخروجهم”.

وذكر: “في الزيارة الحالية استجدت لنا قضية أخرى وهي الجائحة حيث طلب منا ان يكون لنا دور في الزيارة، على إثرها فتحت الهيئة مقرا لعمليات زيارة الأربعين جهزت بجميع الاحتياجات الفنية واللوجستية”.

وأضاف ان “الحشد نشر كاميرات في جميع طرق الزائرين للمراقبة والمتابعة”، مبينا ان “امن الحشد الشعبي والاستخبارات منتشرين في جميع السيطرات في محافظة كربلاء لضبط الامن ومراقبة أي حالة شاذة للتعامل معها ضمن الأطر القانونية”.



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