الحشد الشعبي: غرفة عملياتنا ستبقى قائمة حتى عودة اخر زائر من كربلاء المقدسة

المعلومة/ بغداد
أكد معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ياسر حسين، الاثنين أن، غرفة عمليات الحشد لزيارة الأربعين ستبقى حتى عودة اخر زائر من كربلاء، لافتا الى ان أمن الحشد منتشر في جميع سيطرات محافظة كربلاء لحماية الزائرين والتعامل مع أي طارئ.
وقال حسين في تصريح اورده موقع الحشد الشعبي وتابعته /المعلومة/، ان “هيئة الحشد الشعبي عملت منذ مطلع شهر صفر المظفر دأبت لوضع الترتيب للإسهام بحماية زوار الأربعين وخدمتهم، فضلا عن تسهيل دخولهم وخروجهم”.
وذكر: “في الزيارة الحالية استجدت لنا قضية أخرى وهي الجائحة حيث طلب منا ان يكون لنا دور في الزيارة، على إثرها فتحت الهيئة مقرا لعمليات زيارة الأربعين جهزت بجميع الاحتياجات الفنية واللوجستية”.
وأضاف ان “الحشد نشر كاميرات في جميع طرق الزائرين للمراقبة والمتابعة”، مبينا ان “امن الحشد الشعبي والاستخبارات منتشرين في جميع السيطرات في محافظة كربلاء لضبط الامن ومراقبة أي حالة شاذة للتعامل معها ضمن الأطر القانونية”.
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