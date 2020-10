بعد مهاجمته بسبب صورته.. معز مسعود يوجه رسالة حادة لمنتقديه

2020/10/05 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/شارك الداعية معز مسعود ، جمهوره لأول مرة ، بصورة جديدة له، وهو يستعرض عضلاته في الجيم ، ويستمع لأحدى أغانيه المفضلة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.View this post on Instagram صباح الفل 😎 بعشق الأغنية دي من زمان ‏ ‪#bonjovi ‬ ‪#itsmylife A post shared by Moez Masoud (@moezmasoud) […]

