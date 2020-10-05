الكاظمي يؤكد من الناصرية: اليوم سيتم حل مسألة الرواتب (فيديو)

2020/10/05 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أنه سيتم "اليوم" حلّ موضوع الرواتب.



وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في محافظة ذي قار، وتابعه "ناس" (5 تشرين الاول 2020)، إنه "اليوم سيتم حلّ موضوع الرواتب".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ضرورة إيجاد حلول دائمية، لتأمين أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المحاضرين العاملين في مديرية تربية ذي قار، والمعهد التقني، من بين متظاهري المحافظة"، مشيرا إلى أن "الكاظمي استمع إلى طروحات الشباب الذين نقلوا مطالب مجاميعهم وزملائهم".

وأكد الكاظمي "تصميم الحكومة على إيجاد حلول دائمية، بما يؤمّن أوضاع الشباب وحصولهم على فرص عمل عادلة"، مبينا أن "عمل مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يعوّل عليه لأجل حل مشاكل التعيين في القطاع العام".وأشار إلى "عزم الحكومة لتفعيل عمل مجلس الخدمة وإرساء دوره في توفير فرص العمل بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المستحقين، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية والحزبية".

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