الأرض والمريخ.. حدث لن يتكر خلال الـ15 سنة المقبلة

2020/10/05 | 22:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن كوكب المريخ سيكون هذا الأسبوع الأقرب إلى الأرض خلال الـ15 سنة المقبلة.

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