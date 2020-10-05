بعد مليون وفاة بفيروس كورونا.. ستة أسئلة تبحث عن إجابات

2020/10/05 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من مليون شخص في العالم حتى الآن، ورغم مرور أكثر من 10 شهور على اكتشافه، لا تزال العديد من الأسئلة تحتاج إلى إجابات تتعلق بالأمراض التي يتسبب بها، وكيفية دخوله للجسم، وانتشاره بين المجتمعات.

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