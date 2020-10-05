خانقين تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين

2020/10/05 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائممقامية خانقين يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر لمدة يومين.

وجاء في بيان القائممقامية، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تقرر تعطيل الدوم الرسمي في جميع الدوائر ملاك كوردستان وديالى، يومي الاربعاء والخميس المقبلين، وذلك لاتاحة الفرصة امام الزائرين المتوجهين الى محافظة كربلاء المقدسة لأداء مراسيم الزيارة الاربعينية وتسهيل مرورهم خلال الطرق الرئيسية ولعدم حصول اختناقات مرورية.

واضاف البيان: ان العطلة تشمل كافة الدوائر باستثناء الخدمية منها.

PUKmedia خانقين‌

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