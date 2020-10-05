ترامب: اشعر انني أفضل حالا مما كنت عليه قبل 20 عاما

2020/10/05 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انه سيغادر المستشفى مساء اليوم.

وكتب ترامب قبل دقائق على صفحته في الفيس بوك، وتابعه PUKmedia: " سأغادر مستشفى والتر ريد الطبي اليوم في الساعة 6:30 مساء".

واضاف: "شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد 19. لا تدعها تسيطر على حياتك. لقد طورنا، بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقًا. أشعر أني أفضل حالا مما كنت عليه قبل 20 عاما".".

PUKmedia متابعة‌

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