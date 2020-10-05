بعد ذي قار.. محافظة أخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي

2020/10/05 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الأثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة ذكرى الأربعين.

وقال المكتب الاعلامي لجودة، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (5 تشرين الأول 2020): "قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الاسبوع الحالي في جميع دوائر الدولة في المثنى، باستثناء الخدمية والصحية منها، بمناسبة حلول ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وكان محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، أعلن في وقت سابق من اليوم الأثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء (7 تشرين الأول الجاري).

وقال المكتب الإعلامي للوائلي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (5 تشرين الأول 2020): "محافظة ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء 7/10/2020، ويكون غدا الثلاثاء دوام رسمي لكافة مؤسسات الدولة".

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