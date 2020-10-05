اهزم فيروسات البرد بهذه النصائح واحذر كورونا

2020/10/05 | 22:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعد نزلات البرد من المتاعب الصحية ‫الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء.

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