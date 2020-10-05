2020/10/05 | 22:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاثنين، القبض على متهمين بالهجمات ضد السفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: القبض على متهمين بالهجمات ضد السفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: القبض على متهمين بالهجمات ضد السفارة الامريكية والبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).