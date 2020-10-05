2020/10/05 | 22:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء الاثنين ، عن إصابة مدنيين أثنين، بسقوط ٦ قنابر هاون على قرية الإصلاح في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدنيين أثنين بسقوط 6 قنابر هاون على قرية بمحافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدنيين أثنين بسقوط 6 قنابر هاون على قرية بمحافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).