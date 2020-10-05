وزير الخارجية: انسحاب السفارة الأمريكية سيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق

2020/10/05 | 22:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان انسحاب السفارة الأمريكية يؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية وسيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة، والهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد“، مبينا ان “بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية قلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد والاتصال عبّر عن رأي الإدارة بالوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة“.

واضاف حسين، ان “الاستهداف والهجمات ضد الشعب العراقي وليس ضد السفارات فقط بل هو للأراضي العراقية والضحايا عراقيون“، لافتا الى ان “انسحاب السفارة الأمريكية يؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية وسيخلق حالة عدم ثقة دولية بالعراق ، وهنالك بعض الدول تحركت باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب و جميع الدول الغربية والعربية في حال قلق من قرار انسحاب الولايات المتحدة“.

وبين ان “أجيال من العراقيين دفعوا ثمن العزلة الدولية السابقة للعراق بالتالي واجب الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية والبعثات الدولية الأخرى وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية والسياسية تواصلنا مع الأحزاب والقيادات السياسية لشرح خطورة الوضع كما القينا القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات ، كما التقينا في طهران وشرحنا للمسؤولين الإيرانيين الوضع الراهن، على اعتبار ان إيران لها تأثير في الواقع العراقي ونتوقع منها القيام بخطوات إيجابية تجاه العراق“، مشددا على انه “يجب نقل الحوار مع إيران من تحت الطاولة إلى فوق الطاولة ونحتاج حواراً مع إيران شفافاً وواضحاً على وفق أسس معلومة“.

واكد حسين، ان “الأمريكان سحبوا 1500 جندي من العراق وتم وضع جدولة لانسحاب القوات من العراق على وفق جداول فنية عسكرية وأمنية”، مشددا على ان “الحل لن يكون عبر العنف والبديل هو الحوار للمشاكل الداخلية والخارجية وهنالك فصائل مسلحة تعلن تبنيها لهذه الهجمات ضد المنطقة الخضراء ولا يوجد حوار مباشر بين الحكومة والفصائل المسلحة“

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