الكاظمي :سيتم اليوم حلّ موضوع الرواتب..فيديو

2020/10/05 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، أنه سيتم "اليوم" حلّ موضوع

الرواتب.





وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

الاستثنائية التي عقدت في محافظة ذي

قار، اليوم (5 تشرين الاول 2020)، إنه

"اليوم سي

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