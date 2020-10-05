مباحثات مالية في بغداد لتأمين الرواتب وبارزاني:28 مليار دولار ديون على كردستان

2020/10/05 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ تضغط‭ ‬ازمة‭ ‬تأمين‭ ‬الرواتب‭ ‬والدعوات‭ ‬للاقتراض‭ ‬الخارجي‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الحكومي‭ ‬بالعراق‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بحث‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬غالب‭ ‬مخيف،‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬علي‭ ‬علاوي‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬نتيجة‭ ‬تراجع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬وآثارها‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭.‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬للبنك‭ ‬امس،‭ […]

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